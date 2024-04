Monza-Napoli 2-4 | Osimhen e compagni calano il poker in rimonta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 aprile 2024 – Spettacolo ed emozioni a non finire all’U-Power Stadium dove ilbatte con un pirotecnico 4-2 ile si issa al settimo posto, a due sole lunghezze dalla sesta piazza attualmente occupata dall’Atalanta. Nonostante il più che promettente avvio degli uomini di Calzona, a sbloccare la situazione sono stati i padroni di casa con lo stacco di testa vincente di Djuric al 9’. Un vantaggio che i biancorossi hanno saputo proteggere con un primo tempo accorto nonostante il forcing di unche ha gestito il pallino del gioco e ha chiesto a gran voce un rigore per ben due volte. Il vero e proprio cambio di passo degli azzurri, che in avvio di ripresa si sono visti annullare per fuorigioco il pareggio, è però arrivato con l’ingresso in campo di Politano che prima ha avviato lo scambio con ...