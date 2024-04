Monza-Napoli 2-4 | azzurri calano il poker

(Di domenica 7 aprile 2024) (Adnkronos) – Ilcala ile si impone in rimonta 4-2 sui lombardi nel match di oggi valido per la 31esima giornata della Serie A 2023-2024. I campioni d’Italia passano grazie alle reti di Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori, tutte di ottima fattura. Non bastano alla squadra di Palladino le reti di Djuric e Colpani e un ottimo primo tempo. Nella ripresa si rivede ildello scudetto con gol e tante occasioni che portano la squadra di Calzona al settimo posto a 48 punti, scavalcando la Lazio, mentre ilresta fermo a 42. Palladino senza lo squalificato Pessina ridisegna la squadra, con davanti alla difesa Akpa-Akpro e Gagliardini a supporto del trio Colpani-Mota-Zerbin alle spalle dell’unica punta Djuric. Calzona, invece, recupera Kvara che inizia con Osimhen e ...

Monza-Napoli 2-4, per Raspadori gol e sorriso: «Ma una gara non cambia tutto» - Torna al gol anche Giacomo Raspadori, l'attaccante azzurro che ha messo il timbro sulla vittoria di Monza: «É una delle mie caratteristiche mettermi sempre a disposizione, ...ilmattino

Il Napoli vince a Monza, De Laurentiis: “Abbiamo dimostrato di non meritare questa classifica” - Il Napoli ritrova la vittoria dopo due pareggi e un KO in campionato grazie al successo in trasferta per 4-2 sul campo del Monza. I gol di Osimhen, Politano e Zielinski ribaltano il risultato dopo il ...fcinter1908

FOTO ZOOM - Napoli, Kvara inquadra Juan Jesus nello spogliatoio dopo la vittoria contro il Monza - Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, inquadra il suo compagno di squadra, Juan Jesus, nello spogliatoio dopo la vittoria in trasferta contro il Monza. Ecco la foto pubblicata su Instagram.napolimagazine