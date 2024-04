Montolivo | «L’Inter comprerà un profilo del genere! Sacrifici? Solo così»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 aprile 2024)sa già quello che potrà servire alper la prossima stagione. L’ex centrocampista, ospite nello studio di DAZN per Players Only, dà una sua versione su come dovrà muoversi il mercato. LA RICHIESTA – Riccardoguarda il mercato della prossima Inter: «Io chiederei di non cedere nessuno. Probabilmente la società sta già lavorando su acquisti, anche a scadenza, e conosciamo i nomi (Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, ndr). Però chiederei di tenere il blocco. Se proprio poi la società deve fare uno subito fare un intervento nello stesso ruolo, perché la squadra funziona. Hai rinforzato l’attacco e il centrocampo, sei già la squadra più forte del campionato e hai rinforzato due reparti. Se deve essere ceduto uno tanto vale venga sostituito subito». NO AL CAMBIO –dice ...