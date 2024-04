Montepremi Parigi-Roubaix 2024 | quanto guadagna chi vince Il confronto con le altre Classiche

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Roma, 6 aprile- La stagione delleprosegue con la, in programma domenica 7 aprile. Notoriamente l'Inferno del Nord, arrivato all'edizione numero 121, è considerata all'unanimità una delle corse più suggestive e affascinanti, ma anche pericolose, come si è evinto dalla recente (e discussa) introduzione di una chicane per rallentare il gruppo prima dell'ingresso nell'epica Foresta di Arenberg. I corridori più attesi e amati, capitanati dal campione del mondo, nonché vincitore in carica, Mathieu Van Der Poel, si sfideranno nell'arco di 260 km, scanditi da 29 settori in pavé, per un totale di 55,7 km, e lo faranno per la gloria, per la storia ma anche per arricchire il proprio carniere dopo tante fatiche. Ildella ...