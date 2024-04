Montepremi Atp Marrakech 2024 | quanto guadagna Berrettini se vince oggi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 aprile – Non è certo il più ricco dei tornei, l’Atp 250 di. Ma a chi arriva in finale, come Matteo, assicura 51.400 euro di premio. Se sarà vincitore all’ultimo atto contro lo spagnolo Carballes Baena, il romano metterà in tasca invece 88.125 euro. Non siamo certo ai livelli più importanti – il Masters 1000 di Miami ha fruttato a Jannik Sinner per il trionfo più di un milione di euro – ma si tratta di un riscontro economico comunque da non sottovalutare, e che va di pari passo con la ripresa dell’azzurro verso i massimi livelli. I tornei Atp 250 sono quelli base del massimo circuito, ma sovente vedono in lizza i big. Che li prendono molto sul serio per incamerare punti e proiettarsi verso gli appuntamenti più importanti. A Montecarlo, torneo prestigioso che ha preso il via, può vantare un ...