Monte Brento | muore base-jumper | il lancio finisce in tragedia

(Di domenica 7 aprile 2024) Unacanadese del 1983 ha perso la vita sabato mattina in seguito ad un tentativo didal Becco dell'Aquila, sul, in valle del Sarca. La donna ha presumibilmente aperto con troppo anticipo la vela, schiantandosi di conseguenza sulla parete sottostante, dov'è rimasta incastrata ad alcune sporgenze. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 7:40. La donna si trovava in un punto difficile da raggiungere. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 14:30: quando il gruppo ha raggiunto laera già deceduta.