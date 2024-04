Monkey Man | Dev Patel ha fatto il film action degli svantaggiati

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 7 aprile 2024) "Per me questo è l'inno dei meno fortunati": intervista a Dev, regista e protagonista diMan,movie sorprendente che segna il suo debutto come regista. In sala. Devha messo tutto se stesso inMan, suo esordio come regista, di cui è anche il protagonista. Nelle sale italiane dal 4 aprile, è stato un progetto difficile, ostacolato da mille contrattempi e incidenti (dal Covid alla frattura della mano dello stesso). Forse è per questo che tutta la fatica e il sudore di Kid, che progetta per anni la sua vendetta, è come se diventassero tangibili. Ambientato in India,Man unisce la cultura indiana a quella di Hollywood, le due realtà in cui è cresciuto l'attore e regista, creando una miscela esplosiva ed estremamente …