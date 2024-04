Moie Presentato il libro “Storia della scuderia e motorclub Leone Rampante”

"Leone rampante" ha fatto la storia del motociclismo - Il libro "Storia della scuderia e motorclub Leone Rampante" di Gianni Montali è stato Presentato con successo alla biblioteca La Fornace di Moie, con la partecipazione di imprenditori, politici e espe ...ilrestodelcarlino

Rush finale: Fabriano nel posticipo, derby per i Portuali e Marina-Moie live su TVRS - I fanesi si affideranno agli ex Bastianoni e Donati per lasciare il segno in attacco. In diretta su TVRS (canale 13 del digitale terrestre) verrà trasmesso Marina-Moie Vallesina, snodo cruciale in ...youtvrs

Fabriano Festa della scienza e filosofia, l’evento Presentato in regione - All’evento di presentazione in regione l’assessore alla Cultura, Chiara Biondi, l’assessore alla Bellezza del Comune di Fabriano, Maura Nataloni, Maurizio Renzini di Pierluigi Mingarelli, ...qdmnotizie