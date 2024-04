Mobilità docenti 2024 | si potrà rifiutare il trasferimento ottenuto se non più interessati? Cosa comporta revoca domanda

(Di domenica 7 aprile 2024) Iche hanno presentatodi/passaggio e non volessero più partecipare ai movimenti, hanno la possibilità dire l'istanza. Quali conseguenze? L'articolo .

In caso di richiesta di revoca della domanda di Mobilità inoltrata, il procedimento di accettazione o diniego deve concludersi con un provvedimento espresso. L'articolo Mobilità docenti 2024 /25: ho ... (orizzontescuola)

Il termine ultimo di presentazione delle istanze di Mobilità è scaduto il 16 marzo u.s., tuttavia, in determinati casi, è possibile presentare domanda anche oltre la predetta data. Vediamo ... (orizzontescuola)

Toscana 2050: il progetto per la mobilità vince l'hackathon per le scuole: ... ieri le ragazze e i ragazzi hanno lavorato, sotto la guida di formatori e docenti, divisi in sette gruppi sui temi del lavoro, delle relazioni e società, dell'ambiente e mobilità. L'obiettivo era ...

Ponte mobile alzato nel weekend per il passaggio della Madonna Greca: ... il servizio mobilità e viabilità del Comune ha istituito per domenica 7 aprile dalle 15.45 alle 16. con studenti e docenti dei conservatori della Romagna e di Ferrara. 'Abbiamo voluto coinvolgere ...