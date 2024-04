Mo | Tajani | ‘per Israele con liberazione ostaggi c’è cessate il fuoco’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 aprile 2024) Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Ho ribadito al ministro degli Esteri israeliano la posizione italiana, sulil fuoco e la necessità di sospendere la decisione di attaccare Rafah, dichiarando allo stesso tempo che l’Italia chiede laimmediata degliisraeliani che sono nelle mani di Hamas. L’ho ribadito anche ai familiari degliche ho incontrato, con attenzione particolare alle donneo che stanno subendo violenze sessuali”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antoniodopo l’incontro alla Farnesina con il suo omologo israeliano, Israel Katz.“Abbiamo avuto un incontro molto positivo anche sulla proposta italiana ‘Food for Gaza’ – ha aggiunto– Abbiamo dato vita a questo progetto per far arrivare cibo alla popolazione ...