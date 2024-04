Mo | Katz | ‘sostegno Papa ha grande peso morale per liberazione ostaggi’

(Di domenica 7 aprile 2024) Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “RingrazioFrancesco per aver risposto alla richiesta di incontrare le famiglie dei sequestrati che sono con me durante la mia visita in Italia. Nel sesto mese della strage del 7 ottobre, l’incontro e il sostegno delhanno unche lancia un messaggio chiaro: il mondo deve mobilitarsi e agire per laincondizionata di tutti i rapiti”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri israeliano Israel. L'articolo CalcioWeb.

Medioriente, Israele ritira truppe da Gaza. Netanyahu: no tregua senza rilascio ostaggi - A sei mesi dall'inizio della guerra, centomila persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del premier Netanyahu e le elezioni anticipate. L'Iran m ...tg24.sky