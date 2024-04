Mo | Iraq invierà 10 mln di litri di carburante a Gaza e curerà i palestinesi feriti

Assange: estradizione sospesa finché gli Usa non forniranno maggiori garanzie: ... comprese prove che rivelano crimini di guerra compiuti dagli americani in Iraq e Afghanistan. ... Sono certo che se il Parlamento sosterrà questa mozione oggi, invierà un segnale politico molto forte al ...

Allarme no - fly zone: cosa succederebbe e perché la NATO non la vuole: La NATO ha già imposto no - fly zone in passato in Paesi terzi, come in Iraq durante la Guerra del ... L'approccio dell'Unione europea è chiaro: supporto a Kiev, ma Bruxelles non invierà aerei all'...