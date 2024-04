Mo | Houthi rivendicano 5 attacchi negli ultimi 3 giorni

(Di domenica 7 aprile 2024) Sana’a, 7 apr. (Adnkronos) – Il portavoce delle miliziedell’Iran dello Yemen ha rivendicato in una dichiarazione ai media che il gruppo ha effettuato cinquetre: un attacco con missili navali contro una nave britannica nel Mar Rosso, un attacco con missili balistici contro due navi israeliane in viaggio verso Israele dall’Oceano Indiano e dal Mar Arabico e raid con droni contro navi da guerra americane nel Mar Rosso. Lo scrive Ynet News. L'articolo CalcioWeb.

Il portavoce dei miliziani yemeniti : "Le nostre operazioni continuano". Blinken atteso oggi in Egitto nuovi raid statunitensi nella notte contro gli Houthi . Il Comando centrale americano (Centcom) ... (sbircialanotizia)

Sana'a, 20 feb. (Adnkronos) - Gli Houthi hanno reso noto di aver preso di mira le navi “nemiche” americane nel Mar Rosso e nel Mar Arabico in attacchi con droni. Il gruppo armato yemenita ha anche ... (liberoquotidiano)

Mar Rosso: vice segretaria Difesa Usa, almeno 50 attacchi Houthi contro navi da novembre - Riad, 21 mar 16:50 - (Agenzia Nova) - Le milizie yemenite filo-iraniane Houthi hanno attaccato navi commerciali e militari in transito nel "canale vitale" del Mar Rosso almeno 50 volte da novembre ...agenzianova