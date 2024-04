Mo | Halevi | ?Idf può gestire qualsiasi minaccia Iran’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 aprile 2024) Tel Aviv, 7 apr. (Adnkronos) – Il capo di stato maggiore israeliano Herziha dichiarato che le sue forze armate sono in grado diiraniana. ?Possiamo agire con forza contro l?Iran in luoghi vicini e lontani. Stiamo collaborando con gli Stati Uniti e con partner strategici nella regione?, ha detto in ??una dichiarazione televisiva.Le tensioni tra Iran e Israele sono aumentate la scorsa settimana dopo l'attentato israeliano contro la sua ambasciata a Damasco. Il maggiore generale Mohammad Hossein Bagheri, capo di stato maggiore dell'esercito iraniano, ha affermato che Teheran avrebbe scelto il tempo e il modo della sua risposta ai bombardamenti.