Minacciano barista | fratelli nei guai

(Di domenica 7 aprile 2024) Due mesi fa avevano fronteggiato il gestore di un bar minacciandolo, tirandogli una sedia ed esibendo persino un machete. L’altro giorno un servizio mirato dei carabinieri, il blitz e le denunce a piede libero ai danni di una diciannovenne di origine dominicana e di suo fratello minorenne, identificati come i responsabili dell’aggressione. È stata trovata e sequestrata l’arma con cui avevano minacciato il: colpevole, quella sera, di aver cercato di allontanare da locale un gruppo di giovani che, accomodatosi ai tavoli esterni del locale, stava importunando gli avventori e creando disturbo. Il fatto, come si diceva, si era consumato in febbraio. I due ragazzi, residenti a Pioltello “in trasferta“, avevano occupato insieme a un più folto gruppo di amici, anche loro molto giovani, i tavoli esterni dell’esercizio, nel piano centro di Cernusco. Il gestore, su ...