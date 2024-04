Milano | scoperto a rubare 50 chili di rame nel deposito Atm | arrestato giovane di 26 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Undi 26è statocon l’accusa di tentato furto aggravato dopo essere statoa sottrarre 50didaldell’Azienda trasporti milanesi (Atm) in via Rosa Bianca, nella zona Famagosta di. Il tentativo di furto è avvenuto sabato sera poco dopo le 21.30 in un struttura adibita alla rimessa e alla manutenzione dei mezzi pubblici. Il ventiseienne era insieme ad un complice che è riuscito a fuggire. Secondo gli investigatori, cercava di impossessarsi del metallo per rivenderlo. Ad incastrarlo sono state le telecamere di sorveglianza interne che hanno consentito al personale deldi vedere in diretta su un monitor quello che stava accadendo e quindi di chiamare la polizia. ...