Milano non vuole fermarsi | Sfruttiamo l’entusiasmo

(Di domenica 7 aprile 2024) Vincere aiuta a vincere, intanto si deve prendere questo l’Olimpia dalla sua serata speciale contro la Virtus Bologna nella quale ha celebrato anche il “guerriero“ Mason Rocca. Probabilmente non servirà per riuscire a passare alla seconda fase di Eurolega, ma sicuramente serve a prendere fiducia in vista di quelli che saranno i playoff italiani. Per il momento nei confronti diretti l’Armani era sempre sembrata un passo indietro, questa volta invece ha nettamente battuto l’avversario su tutti i fronti facendo un enorme balzo in avanti. "È stata una bella partita - ha commentato coach Ettore Messina -, devo complimentarmi con i miei giocatori perché l’hanno affrontata con grande intensità per quasi tutto il suo svolgimento, sia in difesa che in attacco. Davvero una bella prova, molto incoraggiante per quello che sarà il futuro della stagione". L’allenatore biancorosso parla ...