Milano | il Comune dice no alla statua di una donna che allatta | “Valori non condivisibili” Sala | “Chiederò di riesaminare la questione”

(Di domenica 7 aprile 2024) Si intitola “Dal latte materno veniamo” ladella scultrice Vera Omodeo che sta innescando un caso politico a. La commissione comunale che ha il compito di valutare la posa di opere d’arte negli spazi pubblici, infatti, ha dato parere negativocollocazione in piazza Duse – nella zona di Porta Venezia – dell’opera, una raffigurazione in bronzo di unachetta il suo bambino, perché non rappresenterebbe “da tutti i cittadini e cittadine”. Per protestare contro la decisione, il 6 aprile un gruppo di madri inttamento ha tenuto un flashmob nella piazza che avrebbe dovuto ospitare la, intitolata e donata aldai figli dell’artista, scomparsa nel 2023. Il ...