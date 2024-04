Milano | Carlotta Ferlito aggredita da due ragazzi | “Mi hanno sputato addosso”

(Di domenica 7 aprile 2024) Al’ex ginnasta olimpionica,, è statain strada da due. La sportiva ha raccontato tutta la vicenda tramite i social, in particolare su Instagram e Tik Tok, denunciando di avere ricevuto sputi per strada, mentre camminava nel capoluogo lombardo.Fedrlito: il racconto sui social Dai video si scorge la L'articolo proviene da Il Difforme.

L’ex ginnasta Carlotta Ferlito ha denunciato su TikTok di aver ricevuto sputi per strada a Milano . Nel video diventato presto virale, la 29enne racconta di essere stata fermata per strada da due ... (open.online)

Milano, ex ginnasta Carlotta Ferlito aggredita: "Sputi in strada, nessuno è intervenuto" - L’ex ginnasta Carlotta Ferlito ha denunciato su TikTok di essere stata aggredita in strada a Milano. Nessuno è intervenuto per difenderla. L’ex ginnasta Carlotta Ferlito è stata aggredita a Milano Car ...notizie

L'ex ginnasta catanese: “Mi hanno…" - “Camminavo al centro di Milano e due ragazzini mi hanno sputato addosso. Era pieno di gente, tutti mi hanno vista e nessuno si è fermato”. La catanese Carlotta Ferlito, ex… Leggi ...informazione

Carlotta Ferlito aggredita a Milano: molestie e sputi, il racconto | VIDEO - Milano sempre più invivibile Sono sempre più numerose le denunce che riguardano un clima pessimo nel capoluogo lombardo. Ieri dai social ne è arrivata una di una ex campionessa italiana. Carlotta Fer ...calcioweb.eu