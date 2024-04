Milan | rispolverato il 4-2 fantasia | soluzione sostenibile o solo occasionale?

(Di domenica 7 aprile 2024) Ilvince contro il Lecce e lo fa con un modulo molto offensivo. Che possa essere unafattibile in questo finale di stagione?

Mercato Milan, dirigenza in Germania: tre nomi sul piatto - Al momento non c’è nulla di piu che un interesse, ma D’Ottavio ha rispolverato i contatti anche per lui, e ciò potrebbe significare che il Milan ci proverà sul serio nei prossimi mesi.calcioinpillole

ULTIM’ORA Milan – Pioli tira un sospiro di sollievo: non c’è lesione - Dopo lo spavento delle scorse ore i rossoneri possono sorridere, gli esami non hanno evidenziato nessuna lesione.spaziomilan