Milan | Rafael Leao non si ferma più Tutti i voti

(Di domenica 7 aprile 2024) Ildi Stefano Pioli batte il Lecce per 3-0, grazie anche a un bel goal di. EccoIldi Stefano Pioli ha travolto 3-0 il Lecce di Luca Gotti nella gara valevole per la 31esima giornata di Serie A. La squadra rossonera è stata protagonista di un’ottima prestazione e ha controllato il gioco per tutta la durata della gara. Il terzo centro, che ha chiuso in maniera definitiva la partita, è stato realizzato dal portoghese. La grande gara del numero 10 è stata valutata conaltissimi nelle pagelle dei maggiori quotidiani italiani. Partiamo con il Corriere della Sera: “Pure stavolta Rafa surfa a San Siro. In ripartenza brucia Venuti e sigilla il successo ”. VOTO 6.5 Proseguiamo riportando il ...

