Milan | ora non facciamo scherzi in Europa League E su Pioli…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 7 aprile 2024) Se ilvuole vincere l’con la Roma non si può scherzare. E se Stefano Pioli vuole restare non può sbagliare Quella di giovedì sarà una serata calda. Non solo per l’estate anticipata. Lo sarà perché arriva la Roma di DDR. Una squadra che vola sull’entusiasmo di un derby vinto, di un posto in Championsche torna possibile. Una Roma che ci crede insomma. Una Roma diversa grazie a Daniele De Rossi altro che Mourinho. Con lui seduto in panchina, sulla sua panchina c’è stata una trasformazione. Lo dicono i risultati. E quelli dicono sempre tutto. Una Roma che vuole passare proprio come ildi Stefano Pioli. Un allenatore che ha numeri da scudetto ma che continua a essere messo in discussione. Strano il calcio. Forse non è più di moda, non sarà simpatico come prima. Ma vince le ...