Milan | Olivier Giroud ritrova il goal in campionato ma il futuro è segnato Tutti i voti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 7 aprile 2024) Ilha battuto il Lecce per 3-0 grazie anche aldi, che è tornato a segnare in Serie A dopo quasi due mesi.Ildi Stefano Pioli ha battuto il Lecce per 3-0 nella gara valevole per la 31esima giornata di Serie A. I rossoneri sono stati protagonisti di una prestazione dominante e hanno allungato sulla Juventus, in attesa della sfida tra i bianconeri e la Fiorentina. Ad oggi, il secondo posto è sempre più saldo nelle mani della formazione meneghina. Dopo quasi due mesi di astinenza dal, in, è tornato a segnare l’attaccante francese. La sua partita è stata, così, valutata con ottimida parte dei maggiori ...