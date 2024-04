Milan-Lecce | tante polemiche Pulisic-Chukwueze che coppia! E Adli…

'La Gazzetta dello Sport' in edicola parla di Milan-Lecce 3-0, in particolare dell'episodio che ha fatto infuriare Sticchi Damiani (pianetamilan)

In meno di 24 ore, due episodi analoghi vengono valutati diversamente in serie A: ne esce svantaggiato il Lecce - Continua a far discutere l'espulsione di Nikola Krstovic in Milan-Lecce e, oltre al danno, per i salentini è arrivata la beffa. Non ...pianetalecce

Milan 3-0 Lecce. Goal e Highlights - Visualizzazioni: 2 A San Siro il Milan di Stefano Pioli ospita il Lecce di Luca Gotti. Il match è valido per la 31° giornata del campionato di Serie A. Di seguito i goal e gli highlights della partita ...calciostyle

Marelli su Krstovic: “Fallo grave punito col rosso, scelta corretta” - Luca Marelli, commentatore arbitrale, è intervenuto su DAZN nel post partita di Milan-Lecce per spiegare gli episodi del match ...ilmilanista