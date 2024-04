Milan-Lecce | Sabatini | “Massimi ai minimi storici E in Europa League…”

(Di domenica 7 aprile 2024) Sandro, nel suo pezzo per Calciomercato.com, ha parlato anche die dell'arbitro. Ecco le sue parole in merito

'La Gazzetta dello Sport' in edicola parla di Milan-Lecce 3-0, in particolare dell'episodio che ha fatto infuriare Sticchi Damiani (pianetamilan)

Bologna sprecone, solo un pari a Frosinone: fallisce il sorpasso alla Juve | HIGHLIGHTS - Da pochi istanti si è chiuso il match del “Benito Stirpe” tra Frosinone e Bologna. Solo 0-0 tra ciociari e felsinei: di seguito il resoconto della gara ...calciomercato

Ziliani: "Ho visto obbrobri indimenticabili in Serie A". Poi "distrugge" Orsato - In un post su X il giornalista sportivo Paolo Ziliani ha commentato alcuni episodi dell'ultima giornata di Serie A.areanapoli

Gli arbitri italiani ed il protocollo ad orologeria: scarpata sul volto, solo giallo per Saelemaekers (VIDEO) - Non si discute sul rosso a Nikola Krstovic perché la pericolosità dell’intervento, per quanto involontario, è oggettiva. E’ quanto è emerso in modo pressoché unanime dai commenti degli esperti in mate ...calciolecce