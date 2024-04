Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di domenica 7 aprile 2024) La stand up comedianesordisce dietro la macchina da presa con il film Flaminia (dall'11 aprile nelle sale) e lo fa mettendosi a nudo,ndo di sé,sue radici e soprattutto di sua, interpretata da Rita Abela. Il film è dedicato proprio a lei e ad Andrea Purgatori (recentemente scomparso e nel film nei panni del padre di Alberto, fidanzato di Flaminia). “Mia nudo”, commenta la comica che qualche anno fa ha sbancato su Netflix con, la verità, lo giuro!, “è stata una sfida questo film. Generalmente uso l’ironia come corazza, purndo di me, qui milasciata andare”. "Flaminia" dedicato alla ...