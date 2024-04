Michael J Fox vuole tornare a recitare | “Se qualcuno mi offrisse una parte…”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di domenica 7 aprile 2024) La passione per la recitazione difficilmente abbandona un attore ed è quello che è accaduto anche aJ. Fox. Il 62enne aveva annunciato il ritiro dalle scene nel 2020, scelta che non aveva però sorpreso particolarmente i suoi fan, che sanno bene della malattia con cui è costretto a convivere dal 1991, anno in cui a soli 29 anni gli è stato diagnosticato il morbo di Parkinson. Ora, però, lui starebbe iniziando a cambiare idea. Ad aprire a questa possibilità è stato lo stesso artista in un’intervista rilasciata a Entertainment Tonight: “Semiuna parte e io penso possa farmi divertire, accetterei – sono state le sue parole – Reciterei se saltasse fuori qualcosa in cui potrei inserire la mia realtà, le mie sfide quotidiane e tutte le difficoltà che devo affrontare”. ...