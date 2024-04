“Mia figlia | purtroppo…” Verissimo | Mauro Corona scoppia a piangere | la terribile notizia su Marianna

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 7 aprile 2024) “Il cancro…”.in lacrime a, la dura confessione arriva durante un’intervista unica tra lo scrittore montanaro e sua. La padrona di casa Silvia Toffanin, con la sua toccante sensibilità, è riuscita a far raccontare a padre eil momentodella malattia. E chiaramente l’emozione ha preso il sopravvento, per tutti. >> “Guardate come si sono ridotti!”. Amici 23, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi lasciano tutti senza parole. Maria fa una chiamata in direttahanno dapprima raccontato del loro amore infinito per la montagna. Poi però la donna, ad un tratto, ha raccontato quando a 38 anni ha scoperto di essere affetta da un cancro al colon. ...