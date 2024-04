Mi hanno sputato | l' ex ginnasta Carlotta Ferlito aggredita in strada

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 7 aprile 2024) Brutta disavventura per l'exazzurra. La 29enne ha denunciato attraverso un video pubblicato sul suo account TikTok, un'aggressione subita mentre camminava per le strade del centro di Milano. Lei stessa, visibilmente scossa per l'accaduto, ha raccontato che ad un certo...