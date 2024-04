Mezza dose di coca e niente più doppietta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 aprile 2024)diina può valere un’intera licenza di caccia? Sì secondo questura, prefettura e ora pure Tar il quale ha detto no al ricorso di un cacciatore manfredo che si era fatto pizzicare con esattamente 0,60 grammi di polverina bianca. Il divieto di detenere armi e munizioni e la revoca della licenza di caccia, restano cioè inalterate e tanti saluti a doppiette e selvaggina. Certo, le spese di lite sono state compensate: magra consolazione però per un appassionato di caccia che si veda negare l’oggetto della sua passione. Ma - aveva scritto a suo tempo la prefettura di Ravenna - "l’interessato non offre più le garanzie di sicurezza in ordine al possesso di armi". In particolare sarebbero saltate quando il 10 dicembre 2019 si era fatto pizzicare dalla squadra Mobile forlivese con quel mezzino diina, come si ...