Meticci | gli incroci fra cani più famosi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 7 aprile 2024) Al mondo esistono diverse razze di cane definite con il termine comune di ‘’. Tanti di essi non sono riconosciuti come razze ufficiali, tuttavia questo non gli impedisce di essere particolarmente diffusi. Nella maggior parte dei casi, non si tratta di accoppiamenti naturali ma piuttosto dinati dalla volontà degli esseri umani che hanno voluto creare ‘nuove’ razze accomunando caratteristiche di quattro zampe diversi. Da questa operazione, sempre più diffusa e non sempre etica, sono nati i. Ovviamente, è bene chiarire che questi esemplari possono essere il frutto anche del randagismo, ovvero dell’accoppiamento didi razze diverse che s’incontrano per strada. Ma quando si parla di ‘allevamento selettivo‘ si sta facendo riferimento, invece, a mutazioni genetiche volute dall’uomo per dare ...