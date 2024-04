Meteo | la “bolla calda” finirà presto | in arrivo grandinate di grosse dimensioni e temporali

Alta pressione con temperature eccezionali per questo periodo. Da lunedì in Italia sera ribaltone del meteo , con temporali e raffiche di vento (repubblica)

Roma, 3 aprile 2024 – E’ atteso per il weekend il ritorno del bel tempo, ma con temperature alte, decisamente ‘fuori dalla norma’ per il periodo. L’Italia sarà intrappolata in una grande ‘bolla’ che ... (quotidiano)