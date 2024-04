Mercato Napoli | gli azzurri tentennano | sorpasso Juventus

(Di domenica 7 aprile 2024) Ilè alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione. Il club capitanato da Aurelio De Laurentiis potrebbe essere beffato dallae da Cristiano Giuntoli. Il campionato sta per volgere al termine e diverse società sono già focalizzate sulin entrata. Tra queste ci sono, con i due club che sono pronti a sfidarsi per un obiettivo. La dirigenza partenopea, già da diversi mesi ha gli occhi puntati sul campionato francese, in quanto tra le file del Lille milita un attaccante che ha già catturato l’attenzione di moltissime big. Per accaparrarsi uno dei talenti in circolazione bisognerà battere la concorrenza di Cristiano Giuntoli. Il calciatore in questione è Edon Zhegrova, attualmente in forza al Lille. L’esterno offensivo continua a rubare la scena ...

