Mercato auto | il freno è l’attesa per gli incentivi

(Di domenica 7 aprile 2024) Troppa indecisione, eccessiva lentezza della burocrazia per rendere operativi gli, forse la speranza che le elezioni europee liberino presto glimobilisti dagli eco-diktat della Maggioranza Ursula, o forse il fatto che gli stipendi nel Bel Paese restano al palo, ma tant’è che dopo un anno e sette mesi di crescita delle vendite, ilitaliano torna a calare. Almeno secondo i dati forniti due giorni fa dal Ministero dei Trasporti, che mostrano -3,7% sul 2023 con sole 162.083 immatricolazioni. Se si osservano i dati per tipo di alimentazione non si può ignorare che ben pochi paiono desiderare un’elettrica, almeno fino acollaudati, poiché nelitaliano la quota delle Bev è oggi del 3,3% (era 4.8%); ma piacciono meno anche le ibride plug-in ...