Melissa Satta e Matteo Berrettini | la verità sulla rottura

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 7 aprile 2024) Si è chiusa ormai da qualche mese la relazione tra. La modella e il campione del tennis italiano non sono riusciti a far durare a lungo la loro relazione per prospettive differenti. Ma sembrano esserci stati diversi retroscena dietro i reali motivi della. Si è detto moltotra. Sembrerebbe che tra i qualcosa non abbia funzionato, nonostante per parecchio tempo abbiano fatto coppia fissa e si siano mostrati felici e complici nelle uscite pubbliche e agli eventi a cui hanno preso parte insieme. Eppure, ci sarebbe qualche retroscena dietro laloro ...