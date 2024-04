Meglio un Notebook o un tablet come computer portatile?

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di domenica 7 aprile 2024) L'andamento attuale del mercato di consumo deiportatili sta spingendo i consumatori verso i, di cui l'iPad è oggi il più famoso interprete. Anche sei ormai con ipossiamo fare praticamente di tutto, in alcuni scenari i portatili sono di fatto insostituibili, visto che offrono maggiore potenza e maggiore capacità di calcolo. Ma se volessimo riassumere tutto in una lotta "vs", chi la spunta tra due prodotti così tecnologicamente avanzati? Guardando quali sono i pregi e i difetti sia delche del classico, potremo trovare la soluzione giusta in base alle nostre esigenze di calcolo, lavorative o di intrattenimento. LEGGI ANCHE -> Perchè ilnon può sostituire il PC 1) Vantaggi e ...