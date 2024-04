“Meglio pinze o cacciavite?” | due donne e un uomo incriminati per gruppo social che torturava le scimmie

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 7 aprile 2024) I gruppivenivano utilizzati per condividere idee per video di tortura personalizzati, prima di passare le richieste e i pagamenti ai torturatori che realizzavano i filmati raccapriccianti. Almeno 20 persone sono state individuate in tutto il mondo come membri attivi di questi gruppi.