Maxi incidente nella notte a Salerno | muoiono due carabinieri pugliesi di 27 e 25 anni | quattro feriti Cordoglio di Mattarella

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 7 aprile 2024) Duesono morti in unstradale verificatosiin provincia di. Tre le auto, tra le quali quella dei militari, coinvolte lungo la strada che collega i comuni di Eboli e Campagna. Come riferisce l'Arma, le vittime sono il maresciallo Francesco Pastore, di 25, e l’appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27, entrambi di origine pugliese, in servizio presso...