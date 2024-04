(Di domenica 7 aprile 2024) Ha preso il via da poco l’edizione 2024 dellae le notizie che arrivano non sono positive rispetto a un tema ricorrente nel ciclismo, le cadute. Preso atto di alcune rinunce eccellenti a causa di incidenti a precedere l’Inferno del Nord, pensandodefezione del campione belga Wout Van Aert, dopo appena 37 km c’è stato un crash che ha coinvolto 20 corridori. A impattare l’asfalto sono stati tra gli altri Elia, Alberto, Jonathan, il belga Tim Merlier e il tedesco Nils Politt, citando alcuni dei ciclisti di grande rilievo., purtroppo, è stato costretto al ritiro, venendo trasportato in ambulanza presso la più vicina struttura ospedaliera. Da capire le condizioni dell’alfiere della INEOS Grenadiers, considerando ...

AGI - Terribile caduta di gruppo a 30 chilometri dall'arrivo della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi , la Etxarri Aranatz-Lagutio di 157,5 chilometri. In una curva a destra in discesa, un ... (agi)

(Adnkronos) – Non si può addebitare a un solo elemento o a una sola causa la caduta rovinosa di ieri durante il giro dei Paesi Baschi, che ha coinvolto big del pedale come Vingegaard, Evenepol e ... (seriea24)

Maxi-caduta alla Parigi-Roubaix: Viviani si ritira, a terra anche Milan e Bettiol - Ha preso il via da poco l'edizione 2024 della Parigi-Roubaix e le notizie che arrivano non sono positive rispetto a un tema ricorrente nel ciclismo, le cadute. Preso atto di alcune rinunce eccellenti ...oasport

Parigi-Roubaix, Viviani in ospedale dopo una Maxi caduta di 20 corridori - La Parigi-Roubaix non è ancora arrivata sul pavé eppure già si registra la prima caduta di giornata con particolari conseguenze. Circa venti corridori sono finiti a terra, tra cui Elia Viviani, ...repubblica

Maxi caduta in discesa: paura per Vingegaard Evenepoel e Roglic - ROMA. Un incidente terribile a circa 30 chilometri dalla fine della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi. In una curva a destra ampia, in apparenza facile ma molto veloce alcuni atleti in testa del ...informazione