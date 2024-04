Mauro Corona in lacrime | il dolore per il tumore della figlia

(Di domenica 7 aprile 2024) Personaggi tv.è stato ospite a “Verissimo” insieme allaMarianna. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, il noto alpinista e scultore è scoppiato inparlandoterribile malattia che ha colpito la. Scopriamo insieme le sue parole.Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez, che fine ha fatto il cane Paloma dopo la separazione Leggi anche: Federico Fashion Style torna in tv ma… apriti cielo: “Non ne avevamo bisogno”ina “Verissimo” Nella puntata di ieri, sabato 6 aprile, Silvia Toffanin ha condotto un’intervista emozionante con, ospite per la prima volta in televisione insieme allaMarianna. ...

Mauro Corona per la prima volta in tv insieme alla figlia Marianna. È accaduto a “Verissimo” nella puntata andata in […] Continua a leggere Mauro Corona in lacrime per il tumore della figlia : “Ce ... (perizona)

Grandi ospiti nell'ultima puntata di Verissimo, il programma di interviste che va in onda nel weekend su Canale 5. Tra questi anche Mauro Corona che, in diretta dalla sua casa-laboratorio e insieme ... (iltempo)

Mauro Corona non trattiene le lacrime: "Non è stato facile". Silenzio in diretta - Grandi ospiti nell'ultima puntata di Verissimo, il programma di interviste che va in onda nel weekend su Canale 5. Tra questi anche Mauro Corona ...iltempo

Mauro Corona in lacrime a Verissimo, dolore per il tumore della figlia Marianna: «Mi ha tolto l'anima» - Silvia Toffanin a Verissimo durante la puntata di sabato 6 aprile ha ospitato in studio per la prima volta Mauro Corona per la prima volta in televisione con la figlia Marianna. Padre e ...leggo

Mauro Corona: "Ho avuto problemi fin da piccolo con l'alcol" - A "Verissimo" lo scrittore e alpinista: "Il demonio è sempre lì che ti aspetta al varco, dall'alcol non si esce" ...tgcom24.mediaset