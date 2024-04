Mauro Corona a Verissimo con la figlia | il dolore per la malattia di lei | Video Mediaset

Grandi ospiti nell'ultima puntata di Verissimo, il programma di interviste che va in onda nel weekend su Canale 5. Tra questi anche Mauro Corona che, in diretta dalla sua casa-laboratorio e insieme ... (iltempo)

Mauro Corona per la prima volta in tv insieme alla figlia Marianna. È accaduto a “Verissimo” nella puntata andata in […] Continua a leggere Mauro Corona in lacrime per il tumore della figlia: “Ce ... (perizona)