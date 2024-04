Maturità 2024 | supplente su spezzone può fare domanda per commissario esterno | no obbligo

(Di domenica 7 aprile 2024) Fino al 12 aprile sono aperte su Polis Istanze online le domande per partecipare alle commissioni d'esame diin qualità di presidente e commissari esterni. Le commissioni saranno ancora miste, ossia composte da presidente, 3 commissari esterni e 3 interni. I commissari interni vengono designati dai consigli di classe entro il 5 aprile. L'articolo .

La circolare che disciplina la formazione delle commissioni dell'esame di Stato per l'anno scolastico 2023/ 2024 è stata pubblicata. La sessione d'esame inizierà il 19 giugno 2024 con la prima prova ... (orizzontescuola)

Maturità 2024: esiti prove Invalsi dopo giugno, obbligatorio svolgerle per essere ammessi. Novità e conferme: ... gli esiti delle prove Invalsi verranno resi noti dopo giugno e, secondo le novità introdotte dal Decreto PNRR (Decreto Legge 19/2024), saranno indicati nel curriculum dello studente, il documento ...

Scambio Esabac tra la sezione internazionale del liceo Govone di Alba e il liceo René Char di Avignone: Govone è stata ospite del liceo René Char di Avignone in Francia per l'esperienza di studio e di scambio in preparazione al Baccalauréat francese che i ragazzi conseguiranno insieme alla Maturità ...