Matteo Paolillo è fidanzato con Ludovica Coscione? La verità sui due attori di Mare Fuori

La puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier e trasmessa questa Domenica 7 aprile, dalle 14:00 su Rai1 sarà ricca di Ospiti imperdibili. Sono numerosi i protagonisti del nuovo appuntamento che ... (blogtivvu)

Cosa sappiamo su Matteo Paolillo e la fidanzata? L’attore di Mare Fuori ha chiuso a inizio anno la relazione con la sua ex. E in molti hanno subito iniziato a dubitare dell’amicizia tra l’attore e ... (metropolitanmagazine)

Samia nelle radio e in digitale con il singolo “Asfalto” - “Asfalto” è il nuovo singolo di SAMIA, pubblicato da Leave Music e distribuito da ADA Music Italy.corrierenazionale

Mare Fuori, Matteo Paolillo dice addio al personaggio di Edoardo - Matteo Paolillo dice addio ad Edoardo, il suo personaggio interpretato nella serie Mare Fuori: «Si chiude un cerchio, è l'ultimo saluto al mio personaggio».internapoli

LDA: “Nun é cos'” é il nuovo singolo con Matteo Paolillo/ Le reazioni al debutto TV a Domenica in - LDA presenta il nuovo progetto in collaborazione con Matteo Paolillo di Mare Fuori, dopo l'esordio ad Amici 21: le reazioni al ritorno TV a Domenica in ...ilsussidiario