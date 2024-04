Matteo Berrettini vince l’ATP 250 di Marrakech 2024 | montepremi e nuovo ranking

(Di domenica 7 aprile 2024)sconfigge Roberto Carballes Baena e trionfa nel250 disu terra battuta. Al tredicesimo atto conclusivo nel circuito maggiore, il tennista romanoil suo ottavo titolo, il quarto sul rosso. Lo fa in quello era il terzo torneo dopo uno stop lunghissimo, durato più di sei mesi. La risalita diprosegue alla grande: 250 punti in tasca e questo vuol dire posizione n°84 delmondiale. Per l’ex numero sei del mondo, che nei prossimi giorni sarà impegnato a Monte-Carlo, anche un assegno da più di 88 mila euro.ATPPRIMO TURNO – € 6.215 (0 punti) OTTAVI DI FINALE – € 10.165 (25 punti) QUARTI DI FINALE – € 17.510 (50 punti) SEMIFINALE – € 30.220 (100 ...

A Matteo Berrettini vanno fatti in complimenti sinceri, anche se noi ieri eravamo contro di lui, solo per la quota offerta contro la sua vittoria ovviamente, che comunque è arrivata e con merito. ... (infobetting)

