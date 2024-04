Matteo Berrettini vince il torneo Atp di Marrakech

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 7 aprile 2024) (Adnkronos) – (terra battuta, montepremi 579.320 euro), in Marocco. Il romano 27enne batte in finale lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 7-5, 6-2 in 1h47' conquistando il primo titolo del 2024 e l'ottavo della carriera., reduce dalla finale persa nel Challenger di Phoenix, in Marocco conferma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.