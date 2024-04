Matteo Berrettini può superare Fognini in classifica | che numero di italiano è nel ranking ATP? E le Olimpiadi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) L’Italia può fare affidamento su ben nove tennisti nella top-100 del. Un contingente da record nell’elite di questo sport: non c’è soltanto il picco di Jannik Sinner (2 dopo i sigilli agli Australian Open e al Masters 1000 di Miami), ma è tutto il movimento tricolore a distinguersi e a brillare per profondità. Si passa dal 24mo posto di Lorenzo Musetti al 38mo diArnaldi, per poi scivolare indietro fino a Lorenzo Sonego (57mo) e Flavio Cobolli (63mo). Luciano Darderi è64, mentre Luca Nardi è 76mo in graduatoria.si è issato al 95mo posto virtuale con 635 punti dopo aver raggiunto la finale al torneo250 di Marrakech. Il romano ha scalato ben 40 posizioni nel giro di sei giorni e ha così ...