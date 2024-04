Matteo Berrettini ha guadagnato 51 posizioni nel ranking ATP! E nella Race verso le Olimpiadi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) La vittoria finale del torneo ATP 250 di Marrakech, in Marocco, permette a, che ha sconfitto nell’ultimo atto l’iberico Roberto Carballes Baena, campione uscente, per 7-5 6-2, di scalare ilATP nell’aggiornamento ufficiale di domani., grazie al successomanifestazione marocchina rientra prepotentemente in top 100: l’azzurro era 135° a quota 470 lunedì scorso, ma con i 250 punti conquistati a Marrakech si porta al numero 84 del mondo, salendo a quota 720, dal momento che non avrà punti da scartare domani. Con il successo ottenuto quest’oggi, inoltre,diventa il numero 89 dellato Paris, la graduatoria che determinerà i qualificati alle Olimpiadi in singolare, con 545 punti, pur restando, però, l’ottavo tra gli ...