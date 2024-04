Matteo Berrettini è tornato | la vittoria a Marrakech per ripartire | come cambia il suo posto nel ranking

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 aprile 2024) Torna ad alzare un trofeocon laal torneo 250 di. Battuto in finale il detentore del titolo Roberto Carballes Baena, sconfitto in due set (7-5, 6-2) dal tennista azzurro che non vinceva sulla terra rossa da tre anni.sembra essere riuscito a buttarsi alle spalle il periodo cupo lontano dai campi, tra infortuni e crisi motivazionali. Lain Marocco porta con sé non solo il sorriso sul volto di The Hammer, ma anche effetti positivi in chiave classifica. Arriva al torneo con il numero 135 del, da domani 8 aprilerientra nella Top 100, posizionandosi al numero 84. Nel circuito maggiore, lapermancava dall’agosto 2023 contro ...