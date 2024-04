Matri | «Inzaghi via dall’Inter? Solo in un caso! Io rimarrei»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 aprile 2024)dà un consiglio a: rimanere all’Inter nella prossima stagione, senza se e senza ma. Da Players Only su DAZN, l’ex attaccante è sicuro che questa sia la soluzione migliore per tutti. VINCERE E RIMANERE – Alessandroprova a immedesimarsi in Simoneper valutare il futuro: «Andrei viase dovessi avere un’alternativa importante. Cioè: se c’è il Bayern Monaco che cerca e arrivasse lo prenderei in considerazione, perché ha più certezze societarie e ambizioni. Ala Champions League manca, potrebbe aumentare il suo bagaglio. Ma fossi in luiall’Inter, se dovesse averequesta scelta». DUBBIO MERCATO –non è molto convinto dalle possibilità della proprietà Suning: «L’anno scorso ha ...