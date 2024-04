Masters 1000 Montecarlo 2024 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Bautista , incontro valevole per il turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra battuta). Solo ex top 10 sul cammino del ... (sportface)

Atp Montecarlo: Nardi supera Muller, Musetti sfida Fritz. Tutti gli italiani in campo - E' iniziato il Masters 1000 di Montecarlo e naturalmente i riflettori sono puntati su Jannik Sinner che arriva da testa di serie N°2, alle spalle di Novak Djokovic. In attesa ...ilmessaggero

Montecarlo, Nardi vince in rimonta ed entra nel tabellone - Luca supera in 3 set il francese Muller e si qualifica per il torneo. Musetti in campo al primo turno contro lo statunitense Fritz, mentre Sonego se la vedrà per la qualificazione contro Bautista Agut ...gazzetta

Carlos Alcaraz ferma l'allenamento in anticipo: problema al braccio destro - TENNIS, MONTE CARLO - A due giorni dal debutto al Masters 1000 di Monte Carlo, ci sono forti dubbi in merito alle condizioni di Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse s ...eurosport